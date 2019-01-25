Сочинскую сеть аптек лишили лицензии после отравления детей психоактивными препаратами

Прокуратура Сочи через суд добилась отзыва лицензии у сети аптек ООО «Босфор», где продолжали продавать сильнодействующие препараты без рецепта после отравления лекарствами пятерых детей

«Установлено, что в четырех аптеках сети ООО "Босфор" в Сочи, несмотря на наложенные Минздравом РФ ограничения на безрецептурную продажу противоэпилептических средств, производилась их бесконтрольная свободная реализация, что привело к отравлению лекарственными препаратами пятерых несовершеннолетних детей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как писали Юга.ру, сообщения в прокуратуру поступили из больниц, куда доставили больных детей. По фактам отравления было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности).

В декабре суд приостановил деятельность этих аптек. Теперь прокуратура через суд признала деятельность сети незаконной, фармацевтическую лицензию аннулировали.