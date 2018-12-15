Несколько детей отравились психотропными препаратами в Сочи
В Сочи прокуратура проверила аптеки, в которых дети без рецепта купили психотропные препараты и отравились
Сообщения в прокуратуру поступили из больниц, куда доставили больных детей. Ведомство установило, что в пяти аптеках города свободно продавали противоэпилептические средства. Это привело к отравлению психоактивными лекарственными препаратами в ноябре–декабре пяти детей.
По фактам отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности).
Суд признал незаконной деятельностсть аптек, а также поставил вопрос об аннулировании лицензии сети, пишет пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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