Суд вынес приговор группе наркодельцов, сбывающих наркотики через закладки на Кубани и в Адыгее

Майкопский городской суд вынес приговор членам межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась торговлей наркотиков через закладки на территории Адыгеи и Краснодарского края

В ОПГ входили шесть человек: 53-летний житель Геленджика, 31-летний житель Краснодара, 30-летний житель Майкопа, 25-летняя жительница Майкопа, 25-летний житель поселка Яблоновского и 31-летний житель Курганинска. Установлено, что каждый из них выполнял в группе свою роль: были администратор сайта по продаже наркотических средств, курьеры, рекламщики, те, кто обрабатывал заказы, а также закладчики наркотиков.

«Распространением наркотиков они занимались с марта по декабрь 2016 года на территории городов Краснодарского края и Республики Адыгея», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Подсудимых признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков с помощью интернета (ч. 3 ст. 30, ч. 5, п. «а» ч. 4, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Каждому участнику преступной группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет в исправительной колонии строгого режима в зависимости от степени их участия, жительнице Майкопа — в исправительной колонии общего режима.