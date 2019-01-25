Причиной пожара в общежитии Сочи назвали короткое замыкание

Власти Сочи назвали предварительную причину пожара, который произошел 25 января в общежитии в Адлерском районе

«Причина возгорания устанавливается, сейчас ведется обследование зоны пожара. Я обсуждал этот вопрос со специалистами. По предварительной версии, причина — в коротком замыкании электричества», — сообщил глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский в своем инстаграме.

Как писали Юга.ру, возгорание на четвертом этаже общежития на улице Петрозаводской началось около 10:30. Из здания эвакуировали 115 человек.

Хозяйку комнаты, где произошло возгорание, госпитализировали.