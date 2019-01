Причиной пожара в общежитии Сочи назвали короткое замыкание

View this post on Instagram

Сегодня утром в общежитии по адресу Петрозаводская, 15 произошёл пожар. Горела одна комната на четвёртом этаже площадью 13 м2. В связи с задымлением этажа и недопущением распространения пожара площадь тушения составила 100 м2. Работало 3 пожарных расчета и скорая. Пожар потушен. Пострадавших нет. 80 человек покинули общежитие сами, ещё 35 человек вывели спасатели. Причина возгорания устанавливается, сейчас ведётся обследование зоны пожара. Я обсуждал этот вопрос со специалистами, по предварительной версии причина в коротком замыкании электричества. Медики, социальная служба и работники Адлерской администрации на месте происшествия помогают жильцам.#пожар#помощьпришлабыстро#адлерскийрайон#сочи#