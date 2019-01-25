Причиной пожара в общежитии Сочи назвали короткое замыкание

Краснодарский край

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Власти Сочи назвали предварительную причину пожара, который произошел 25 января в общежитии в Адлерском районе

«Причина возгорания устанавливается, сейчас ведется обследование зоны пожара. Я обсуждал этот вопрос со специалистами. По предварительной версии, причина — в коротком замыкании электричества», — сообщил глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский в своем инстаграме.

Как писали Юга.ру, возгорание на четвертом этаже общежития на улице Петрозаводской началось около 10:30. Из здания эвакуировали 115 человек.

Хозяйку комнаты, где произошло возгорание, госпитализировали.

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Сегодня утром в общежитии по адресу Петрозаводская, 15 произошёл пожар. Горела одна комната на четвёртом этаже площадью 13 м2. В связи с задымлением этажа и недопущением распространения пожара площадь тушения составила 100 м2. Работало 3 пожарных расчета и скорая. Пожар потушен. Пострадавших нет. 80 человек покинули общежитие сами, ещё 35 человек вывели спасатели. Причина возгорания устанавливается, сейчас ведётся обследование зоны пожара. Я обсуждал этот вопрос со специалистами, по предварительной версии причина в коротком замыкании электричества. Медики, социальная служба и работники Адлерской администрации на месте происшествия помогают жильцам.#пожар#помощьпришлабыстро#адлерскийрайон#сочи#

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Пожары Сочи
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Причиной пожара в общежитии Сочи назвали короткое замыкание
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