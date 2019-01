В Сочи пенсионерка пострадала при пожаре в общежитии. Из здания эвакуировали 115 человек

View this post on Instagram

В Сочи горело общежитие ⠀ По данным пресс-службы краевого управления МЧС, утром в пятницу произошел пожар в пятиэтажном общежитии в Адлере. Горит несколько комнат. ⠀ «В 10.34 на место происшествия прибыли пожарные. Площадь возгорания составляет 100 кв.м. В 10.55 произошла локализация огня. На месте происшествия работают 8 пожарных расчетов» — говорится в сообщении МЧС. ⠀ По сообщению краевого управления МЧС, в пятницу, во время пожара в пятиэтажном общежитии в Адлере, были эвакуированы 80 жильцов дома. 35 человек пожарным пришлось вызволять из опасной зоны при помощи спецсредств. В 11.26. пожар полностью потушен. Сейчас ведется проливка помещений. ⠀ Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших и погибших пока нет.