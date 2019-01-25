В Сочи пенсионерка пострадала при пожаре в общежитии. Из здания эвакуировали 115 человек

В Адлерском районе Сочи 25 января спасатели потушили пожар в многоэтажке

Возгорание началось около 10:30 на четвертом этаже общежития на Петрозаводской, 15.

Горела одна комната, огонь распространился на площади 13 кв. метров.

В связи с задымлением этажа и недопущением распространения пожара площадь тушения составила 100 кв. метров. На месте работали три пожарных расчета и скорая помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что 80 человек покинули общежитие сами, еще 35 жильцов из здания вывели спасатели.

Причина возгорания устанавливается. На месте работают медики и специалисты администрации Адлерского района.

Хозяйку комнаты, где произошло возгорание, госпитализировали.

«Пожилая женщина недавно перенесла инсульт. Она маломобильна. Во время пожара перенервничала и ей стало плохо», — отметила представитель пресс-службы.