В Сочи пенсионерка пострадала при пожаре в общежитии. Из здания эвакуировали 115 человек
В Адлерском районе Сочи 25 января спасатели потушили пожар в многоэтажке
Возгорание началось около 10:30 на четвертом этаже общежития на Петрозаводской, 15.
Горела одна комната, огонь распространился на площади 13 кв. метров.
В связи с задымлением этажа и недопущением распространения пожара площадь тушения составила 100 кв. метров. На месте работали три пожарных расчета и скорая помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что 80 человек покинули общежитие сами, еще 35 жильцов из здания вывели спасатели.
Причина возгорания устанавливается. На месте работают медики и специалисты администрации Адлерского района.
Хозяйку комнаты, где произошло возгорание, госпитализировали.
«Пожилая женщина недавно перенесла инсульт. Она маломобильна. Во время пожара перенервничала и ей стало плохо», — отметила представитель пресс-службы.
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В Сочи горело общежитие ⠀ По данным пресс-службы краевого управления МЧС, утром в пятницу произошел пожар в пятиэтажном общежитии в Адлере. Горит несколько комнат. ⠀ «В 10.34 на место происшествия прибыли пожарные. Площадь возгорания составляет 100 кв.м. В 10.55 произошла локализация огня. На месте происшествия работают 8 пожарных расчетов» — говорится в сообщении МЧС. ⠀ По сообщению краевого управления МЧС, в пятницу, во время пожара в пятиэтажном общежитии в Адлере, были эвакуированы 80 жильцов дома. 35 человек пожарным пришлось вызволять из опасной зоны при помощи спецсредств. В 11.26. пожар полностью потушен. Сейчас ведется проливка помещений. ⠀ Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших и погибших пока нет. ��+��: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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