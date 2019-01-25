В Дагестане будут судить сотрудников казначейства за вымогательство взятки в 600 тыс. рублей
Следственные органы Дагестана завершили расследование дела о вымогательстве взятки в особо крупном размере против двух работников казначейства
По данным следствия, в июне 2018 года главный контролер-ревизор и старший контролер-ревизор управления Федерального казначейства по Дагестану провели проверку финансово-хозяйственной деятельности воинской части в Махачкале. Они выявили нарушения и потребовали от начальника части 600 тыс. рублей за сокрытие нарушений.
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Представитель воинской части обратился к правоохранителям. При получении взятки 18 июня 2018 года работников казначейства задержали сотрудники ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО.
Против работников возбудили уголовное дело по п. «а», «б», «в» части 5 ст. 290 УК РФ (Вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Уголовное дело направили в суд, сообщили 25 января в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.
Как писали Юга.ру, в марте 2018 года в Махачкале задержали участкового уполномоченного полиции по подозрению в вымогательстве денег у иностранца.
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