В Дагестане полицейского арестовали за вымогательство взятки у мигранта

Дагестан

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В Махачкале задержали участкового уполномоченного полиции по подозрению в вымогательстве денег у иностранца

28-летний гражданин Азербайджана заявил в полицию о том, что полицейский вымогает у него деньги за непривлечение к административной ответственности за нарушение закона его работниками.

В поселке Загородном Махачкалы 15 марта сотрудники собственной безопасности совместно с представителями УФСБ региона задержали с поличным сотрудника полиции при получении взятки в 19 тыс. рублей.

Руководство МВД назначило служебную проверку, по итогам которой полицейского уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет наказан в рамках действующего законодательства. Руководство подозреваемого привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Взятка Вымогательство Полиция
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