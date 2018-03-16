В Дагестане полицейского арестовали за вымогательство взятки у мигранта

В Махачкале задержали участкового уполномоченного полиции по подозрению в вымогательстве денег у иностранца

28-летний гражданин Азербайджана заявил в полицию о том, что полицейский вымогает у него деньги за непривлечение к административной ответственности за нарушение закона его работниками.

В поселке Загородном Махачкалы 15 марта сотрудники собственной безопасности совместно с представителями УФСБ региона задержали с поличным сотрудника полиции при получении взятки в 19 тыс. рублей.

Руководство МВД назначило служебную проверку, по итогам которой полицейского уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет наказан в рамках действующего законодательства. Руководство подозреваемого привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.