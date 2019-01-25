Туапсинский порт в 2018 году потратил 40 млн рублей на социальные программы

Туапсинский морской порт в 2018 году направил более 40 млн рублей на реализацию социальных программ

Предприятие направило около 6 млн рублей на социальные выплаты пенсионерам, еще 7 млн рублей выделили совету ветеранов порта, в том числе на оказание материальной помощи и выплаты к праздникам и юбилейным датам.

В прошлом году на покупку путевок в санатории Черноморского побережья, путевки в ВДЦ «Орленок» и санаторий «Белая Русь» направили 4 млн рублей. На оказание разных видов материальной помощи в этой области порт потратил 600 тыс. рублей.

На проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий выделили 500 тыс. рублей, на покупку детских новогодних подарков — около 1 млн рублей.

Более 12 млн рублей было предусмотрено на добровольное медицинское страхование (ДМС) работников порта. Еще 5 млн составили расходы по программе ДМС для пенсионеров порта и детей сотрудников.

В 2018 году многодетные семьи, одинокие матери и сотрудницы порта, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, получили дополнительную помощь на сумму 780 тыс. рублей.

На развитие спорта и физкультуры выделили более 1,5 млн рублей. Сотрудникам порта компенсируют оплату занятий в тренажерных залах и фитнес-клубах. В 2018 году этой льготой воспользовался каждый десятый сотрудник, сообщили в пресс-службе Туапсинского морского торгового порта.