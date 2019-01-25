В Новороссийске временно отключили теплоснабжение и ограничили подачу воды
В Новороссийске 25 января часть домов осталась без теплоснабжения и воды из-за ремонта
На улице Маркса,42 проводят ремонт тепловой сети и устраняют утечку, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. От теплоснабжения отключили несколько жилых домов в центре города:
- На улице Карла Маркса, 27, 37, 35, 42;
- На улице Н. Республики, 8, 14, 1, 3, 5, 13, 14;
- На улице Набережной, 19, 21, 23, 25;
- На улице Толстого, 1;
- На улице Губернского, 50, 52, 41, 13, 18;
- На улице Мира, 49, 25;
- На улице Советов, 52, 58, 60, 62, 66, 68;
- На улице Н. Партизан, 12, 13;
- На улице Цедрика, 1, 4;
- На улице Мичурина, 2, 4.
Кроме того, на магистральном водоводе также начали ремонт. Подачу воды сократили на 30% до 6:00 26 января. Возможны перебои в холодном водоснабжении, сообщает пресс-Служба МУП «Водоканал».
Населению привезут воду автоцистернами. В течение шести часов после окончания ремонта подачу воды возобновят в прежнем режиме.
Подать заявку на подвоз воды можно по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61.
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