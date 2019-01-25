В Новороссийске временно отключили теплоснабжение и ограничили подачу воды

В Новороссийске 25 января часть домов осталась без теплоснабжения и воды из-за ремонта

На улице Маркса,42 проводят ремонт тепловой сети и устраняют утечку, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. От теплоснабжения отключили несколько жилых домов в центре города:

На улице Карла Маркса, 27, 37, 35, 42;

На улице Н. Республики, 8, 14, 1, 3, 5, 13, 14;

На улице Набережной, 19, 21, 23, 25;

На улице Толстого, 1;

На улице Губернского, 50, 52, 41, 13, 18;

На улице Мира, 49, 25;

На улице Советов, 52, 58, 60, 62, 66, 68;

На улице Н. Партизан, 12, 13;

На улице Цедрика, 1, 4;

На улице Мичурина, 2, 4.

Кроме того, на магистральном водоводе также начали ремонт. Подачу воды сократили на 30% до 6:00 26 января. Возможны перебои в холодном водоснабжении, сообщает пресс-Служба МУП «Водоканал».

Населению привезут воду автоцистернами. В течение шести часов после окончания ремонта подачу воды возобновят в прежнем режиме.

Подать заявку на подвоз воды можно по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61.