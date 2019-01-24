Пять человек получили на Дону от 4 до 7 лет строгого режима за контрабанду топлива на Украину
Донецкий городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор пяти россиянам за попытку поставки бензина на Украину
Контрабандистов задержали в районе Донецка в ноябре 2015 года сотрудники погранслужбы совместно с сотрудниками УФСБ и МВД.
«Граждане пытались организовать перекачку бензина с использованием трубопровода с территории России на Украину. На месте задержания обнаружено и изъято более 33 тыс. литров бензина и оборудования для перекачки топлива», — сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области.
Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой). Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 4 лет до 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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