Пять человек получили на Дону от 4 до 7 лет строгого режима за контрабанду топлива на Украину

Ростовская область

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Донецкий городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор пяти россиянам за попытку поставки бензина на Украину

Контрабандистов задержали в районе Донецка в ноябре 2015 года сотрудники погранслужбы совместно с сотрудниками УФСБ и МВД.

«Граждане пытались организовать перекачку бензина с использованием трубопровода с территории России на Украину. На месте задержания обнаружено и изъято более 33 тыс. литров бензина и оборудования для перекачки топлива», — сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области.

Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой). Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 4 лет до 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Контрабанда Украина
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Пять человек получили на Дону от 4 до 7 лет строгого режима за контрабанду топлива на Украину
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