В Адыгее полицейский за взятку пообещал «решить» проблему сотрудника ДПС

38-летний сотрудник МВД по Адыгее подозревается в мошенничестве в отношении своего коллеги – инспектора ДПС

«Оперуполномоченный обманным путем завладел 50 тыс. рублей. Деньги передал инспектор ДПС, у которого в отношении родственника было возбуждено уголовное дело. Полицейский за вознаграждения пообещал якобы решить вопрос о том, чтобы сотрудники УФСБ России по Адыгее не сообщали руководству МВД республики о факте возбуждения дела в отношении родственника инспектора ДПС», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Против сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Республиканское МВД также проводит по данному факту служебную проверку.

«Если вина оперуполномоченного будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его непосредственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе ведомства.