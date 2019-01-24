В Адыгее полицейский за взятку пообещал «решить» проблему сотрудника ДПС
38-летний сотрудник МВД по Адыгее подозревается в мошенничестве в отношении своего коллеги – инспектора ДПС
«Оперуполномоченный обманным путем завладел 50 тыс. рублей. Деньги передал инспектор ДПС, у которого в отношении родственника было возбуждено уголовное дело. Полицейский за вознаграждения пообещал якобы решить вопрос о том, чтобы сотрудники УФСБ России по Адыгее не сообщали руководству МВД республики о факте возбуждения дела в отношении родственника инспектора ДПС», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.
Против сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Республиканское МВД также проводит по данному факту служебную проверку.
«Если вина оперуполномоченного будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его непосредственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе ведомства.
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