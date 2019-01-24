В поселке Лорис украли недавно установленные во дворах лавочки. Кража попала на видео
В краснодарском поселке Лорис неизвестные украли с территории благоустроенных около месяца назад дворов новые лавочки
Благоустройство территории, которая является общей для 14 многоквартирных домов, завершили в конце 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Там уложили плитку и высадили деревья, установили фонари и лавочки.
«С начала года из обновленных дворов украли уже три новые лавочки. Совместно с ТСЖ "Лорис" мы собрали и обобщили все материалы об этом факте и передали их в окружной отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.
Одна из краж попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как в темноте мужчина уносит лавочку, останавливается передохнуть, после чего продолжает идти.
Злоумышленников ищет отдел полиции Карасунского округа УМВД по Краснодару, сообщили в пресс-службе мэрии города.
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