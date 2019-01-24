В Нальчике наркополицейского задержали при получении взятки от мужчины, подозреваемого в хранении наркотиков

Кабардино-Балкария

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Оперуполномоченный управления наркоконтроля МВД по Кабардино-Балкарии задержан при получении крупной взятки

По данными следствия, 23 января полицейский потребовал от жителя Урванского района 300 тыс. рублей за освобождение его от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

«В тот же день на улице Осетинской в Нальчике подозреваемый получил часть требуемой суммы — 210 тыс. рублей, — и был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по КБР», — сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР.

Против сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). В отношении него и его руководителей назначена служебная проверка.

Взятка Коррупция Наркотики Полиция
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