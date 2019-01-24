Жительница Дагестана погибла, перебегая ж/д пути перед электричкой

В Дагестане начали проверку после гибели 54-летней местной жительницы под колесами электрички

ЧП случилось 24 января в 8:45 на 291-м км перегона Тарки — Махачкала. Женщина хотела перебежать железнодорожные пути в разрешенном месте, но на запрещающий сигнал светофора, перед проходящей электричкой Дербент — Махачкала. Машинист затормозил, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи полагают, что женщина не могла вовремя увидеть поезд, потому что надела капюшон.