Жительница Дагестана погибла, перебегая ж/д пути перед электричкой

Дагестан

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В Дагестане начали проверку после гибели 54-летней местной жительницы под колесами электрички

ЧП случилось 24 января в 8:45 на 291-м км перегона Тарки — Махачкала. Женщина хотела перебежать железнодорожные пути в разрешенном месте, но на запрещающий сигнал светофора, перед проходящей электричкой Дербент — Махачкала. Машинист затормозил, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи полагают, что женщина не могла вовремя увидеть поезд, потому что надела капюшон.

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Правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

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