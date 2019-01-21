В Краснодаре нашли тело 27-летнего мужчины у железной дороги

Краснодарский край

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В Краснодаре начали проверку после того, как у железнодорожных путей нашли тело 27-летнего мужчины

Тело с травмами обнаружили 19 января на перегоне Краснодар — Сортировочная — Пашковская. Полицейские установили личность погибшего, им оказался 27-летний местный житель.

По предварительным данным, причиной смерти стало нарушение правил безопасного поведения на ж/д объектах.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба Краснодарского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Железная дорога Краснодар Полиция смерть
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