В Краснодаре нашли тело 27-летнего мужчины у железной дороги

В Краснодаре начали проверку после того, как у железнодорожных путей нашли тело 27-летнего мужчины

Тело с травмами обнаружили 19 января на перегоне Краснодар — Сортировочная — Пашковская. Полицейские установили личность погибшего, им оказался 27-летний местный житель. По предварительным данным, причиной смерти стало нарушение правил безопасного поведения на ж/д объектах. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба Краснодарского линейного управления МВД РФ на транспорте.