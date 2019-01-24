В Ростове двое мужчин погибли в ДТП с маршруткой

В Ростове-на-Дону утром 24 января произошло ДТП, в котором погибли два человека

Авария произошла на пересечении улиц Армянская и Каракумская около 4:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent при развороте столкнулся с маршруткой. Автобус был еще не на маршруте и ехал без пассажиров.

В результате ДТП погибли 32-летний мужчина за рулем легковушки и его 30-летний пассажир.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, возле Пятигорска 23 января столкнулись грузовик и легковая машина, погиб один человек.