В Ростове двое мужчин погибли в ДТП с маршруткой
В Ростове-на-Дону утром 24 января произошло ДТП, в котором погибли два человека
Авария произошла на пересечении улиц Армянская и Каракумская около 4:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent при развороте столкнулся с маршруткой. Автобус был еще не на маршруте и ехал без пассажиров.
В результате ДТП погибли 32-летний мужчина за рулем легковушки и его 30-летний пассажир.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
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