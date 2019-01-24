Один человек погиб в аварии возле Пятигорска
Возле Пятигорска 23 января легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
Авария произошла около 20:00 на трассе «Кавказ» (на обходе Пятигорска через рынок «Лира»). По предварительным данным, 29‑летний водитель автомобиля Volvo S-40 в туман не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик КамАЗ.
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте, его 23-летнего пассажира госпитализировали с травмой головы. Водитель грузовика не пострадал, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Ставропольскому краю.
Рассказывает онколог Илья Фоминцев
Чем заняться в выходные 26-27 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.