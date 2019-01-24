Один человек погиб в аварии возле Пятигорска

Ставропольский край

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Возле Пятигорска 23 января легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Авария произошла около 20:00 на трассе «Кавказ» (на обходе Пятигорска через рынок «Лира»). По предварительным данным, 29‑летний водитель автомобиля Volvo S-40 в туман не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик КамАЗ.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте, его 23-летнего пассажира госпитализировали с травмой головы. Водитель грузовика не пострадал, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Ставропольскому краю.

ГИБДД ДТП Пятигорск смерть
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