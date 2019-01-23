Пенсионер из Сочи попал в Книгу рекордов России за 19 банджи-прыжков подряд с 207 метров

65-летний житель Сочи Михаил Панов вошел в Книгу рекордов России по прыжкам с банджи — резиновым канатом

Рекорд был поставлен в ноябре в парке приключений «Скайпарк» в горах Сочи и зафиксирован на видео. 23 января достижение признали и внесли соответствующую запись в Книгу рекордов России.

«Михаил установил два рекорда: 10 банджи-прыжков подряд в течение одного часа и 19 прыжков подряд в течение двух часов на банджи с высоты 207 метров», — рассказали в пресс-службе парка.