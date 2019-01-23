Пенсионер из Сочи попал в Книгу рекордов России за 19 банджи-прыжков подряд с 207 метров

Краснодарский край, Вся Россия

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65-летний житель Сочи Михаил Панов вошел в Книгу рекордов России по прыжкам с банджи — резиновым канатом

Рекорд был поставлен в ноябре в парке приключений «Скайпарк» в горах Сочи и зафиксирован на видео. 23 января достижение признали и внесли соответствующую запись в Книгу рекордов России.

«Михаил установил два рекорда: 10 банджи-прыжков подряд в течение одного часа и 19 прыжков подряд в течение двух часов на банджи с высоты 207 метров», — рассказали в пресс-службе парка.

Впервые Панов прыгнул с банджи в возрасте 63 лет и за два года осуществил не один десяток прыжков. Он увлекся настолько, что решил покорить все самые высокие в мире банджи-платформы.

«Я веду активный и здоровый образ жизни, занимаюсь скандинавской ходьбой, сапсерфингом, плаванием, горными лыжами. Мне нравится на своем примере показывать, что можно в любом возрасте жить яркой, активной и многогранной жизнью, ставить новые цели и идти к ним», — отметил Панов.

Сочи Экстремальные виды спорта
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