В «Три-З» предупредили о мошенниках, которые навязывают покупку очков под видом сотрудников клиники

Партнерский Краснодарский край

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Клиенты офтальмологической клиники «Три-З» из нескольких городов Краснодарского края рассказали о том, что столкнулись с мошенниками, которые представляются сотрудниками медучреждения

Сообщения о попытках мошенничества поступили из Краснодара, Горячего Ключа и Анапы, рассказали порталу Юга.ру в «Три-З».

«На улицах этих городов к жителям подходят люди с поддельными эмблемами, похожими на логотип клиники "Три-З", и настойчиво рекомендуют пройти "недорогое" обследование, гарантируя результат за несколько минут. Пользуясь репутацией клиники, они навязывают покупку готовых очков из имеющегося ассортимента по цене 1500 рублей. В качестве потенциальных клиентов злоумышленники предпочитают выбирать пенсионеров и пожилых людей», — отметили в пресс-службе компании.

В «Три-З» подчеркнули, что клиника не имеет никакого отношения к деятельности подобного рода.

«Наши врачи обследуют пациентов только в диагностических центрах "Три-З", а также в самой клинике. Исключением являются организованные выездные диагностики в районных медицинских центрах, которые проводятся строго по согласованию с администрацией», — заявила директор краснодарской клиники «Три-З» Инга Поветкина.

Она добавила, что для верной диагностики зрения необходимо специализированное оборудование, условия медицинского кабинета и квалификация доктора, а очковая коррекция возможна только с учетом всех показателей зрения пациента. Изготовление очков должно осуществляться по индивидуальному заказу.

В пресс-службе «Три-З» уточнили, что клиника и клиенты пока не обращались в правоохранительные органы. Однако если попытки мошенников не прекратятся, компания может отреагировать обращением.

Тех, кто столкнется с подобным мошенничеством, просят связаться с «Три-З» по телефону 8 (861) 205-68-72 или обратиться в полицию по номеру 02 или 112.

Краснодар Медицина Мошенничество
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