У подвала многоэтажки в Краснодаре нашли тело мужчины

Краснодарский край

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В Фестивальном микрорайоне Краснодара 22 января нашли тело мужчины

Тело нашли около 11 часов на ступенях подвала многоэтажного дома на улице Монтажников.

«Личность погибшего установили, это мужчина 1982 года рождения. Рядом с ним обнаружили шприц и емкость с жидкостью», — сообщили в СКР по Краснодарскому краю.

По факту происшествия проводится проверка. Родственники погибшего рассказали, что он уже несколько лет употреблял героин, передает «Кубань 24».

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