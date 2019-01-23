В Ставропольском крае водитель насмерть сбил 83-летнюю женщину

В Невинномысске 23 января парень насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Авария произошла около 12:00 на улице Гагарина. По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу 83-летней женщине на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил ее. Пенсионерку с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она скончалась через несколько часов.

Молодой человек за последние два года дважды привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу. Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.