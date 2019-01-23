В Ростове мужчина сломал нос полицейскому

В Ростове-на-Дону 28-летний местный житель ударил сотрудника полиции

По данным следствия, 20 января на улице 18-я Линия пьяный мужчина не выполнил требование полицейского и ударил его кулаком в лицо. Правоохранитель получил перелом носа.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, сообщила 23 января пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в Батайске Ростовской области в ноябре 2018 года мужчина ударом головы сломал нос полицейскому.