Житель Ростовской области ударом головы сломал нос полицейскому

Ростовская область

Распечатать

В Батайске Ростовской области 45-летний местный житель ударил сотрудника полиции

В Батайске 11 октября полицейский патрулировал улицы. По данным следствия, на улице Кирова он увидел мужчину, который пил водку и ругался матом. Сотрудник полиции попросил его прекратить нарушать общественный порядок. В ответ батайчанин бросил в сторону полицейского бутылку из-под водки, а затем ударил его головой в лицо. Сотрудник полиции получил перелом носа, сообщила 14 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Полицейские установили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

Полиция Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Донские власти хотят продать 43% акций ФК «Ростов»
В лесах Кавказа может появиться группировка медведей-мусорщиков
В Адыгее до конца года планируют привлечь инвестиций на 11 млрд рублей
В Краснодаре 17 аптек незаконно продавали «Лирику»
В Сочи стартовал отопительный сезон
В Дагестане при взрыве газа пострадал человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале