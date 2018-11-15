Житель Ростовской области ударом головы сломал нос полицейскому

В Батайске Ростовской области 45-летний местный житель ударил сотрудника полиции

В Батайске 11 октября полицейский патрулировал улицы. По данным следствия, на улице Кирова он увидел мужчину, который пил водку и ругался матом. Сотрудник полиции попросил его прекратить нарушать общественный порядок. В ответ батайчанин бросил в сторону полицейского бутылку из-под водки, а затем ударил его головой в лицо. Сотрудник полиции получил перелом носа, сообщила 14 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Полицейские установили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.