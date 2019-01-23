В Краснодаре на ночь изменят пять трамвайных маршрутов

В Краснодаре в вечернее и ночное время 24 января изменят маршруты трамваев № 4, 5, 7, 8, 22

Маршруты изменят в связи ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Ставропольской и Павлова.

Трамваи маршрута № 4 с 21:45 будут ходить от Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние рейсы по маршруту из Комсомольского микрорайона запланированы в 21:19, от улицы Индустриальной — в 22:16.

С 21:25 вагоны маршрута № 5 будут следовать от улицы Бершанской до Индустриальной. Последние трамваи по этому маршруту отправятся от улицы Бершанской — в 21:01, от Солнечной — в 22:17.

На маршруте № 7 трамваи с 22:00 будут ходить по улице Титаровской от Западного депо до улицы Димитрова. Последние вагоны по маршруту от Западного депо выедут в 21:46, от улицы Димитрова — в 22:35.

Трамваи маршрута № 8 с 21:50 будут курсировать от остановки «Хладокомбинат» до улицы Индустриальной. С 22:25 вагоны проследуют от улицы Солнечной по Садовой. Последние рейсы запланированы от хладокомбината в 21:26, от улицы Солнечной — в 22:01.

С 22:00 трамваи маршрута № 22 будут следовать от улицы Дмитрова в Восточное депо. Последние вагоны от улицы Димитрова отправятся в 21:36, от Солнечной — в 22:25, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.