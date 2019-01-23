Многодетная женщина из Таганрога пожаловалась на пособие в 47,5 рублей. Власти пообещали оказать ей дополнительную помощь

Администрация Таганрога пообещала оказать многодетной матери, пожаловавшейся на пособие в 47,5 рублей, единоразовую материальную помощь в 10-15 тыс. рублей

Ранее Татьяна Хижняк из Таганрога пожаловалась на то, что в 2018 году после развода она с тремя детьми осталась без жилья. Ей пришлось взять кредит в 1 млн рублей, чтобы купить квартиру в общежитии. Женщина неоднократно обращалась за помощью в органы соцзащиты города. В начале 2019 года ей пришел документ о назначении пособия в 47,5 рублей и выплате 1 тыс. рублей из городского бюджета, пишет РИА «Новости».

В администрации Таганрога пояснили, что назначили такую сумму, исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.

Чиновники сообщили, что при обращении Хижняк 22 декабря 2018 года, доход ее семьи составил 38 тыс. 494 рубля, а среднедушевой доход — 9 тыс. 623,5 рубля. На момент ее обращения прожиточный минимум был 9 тыс. 671 рубль. Разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи и составила 47,5 рублей.

Власти отметили, что доходы этой семьи складываются из зарплаты матери, алиментов на двух несовершеннолетних детей от бывших мужей, социальных выплат и пособий.

По их данным, женщина получает пособие на троих детей, ежемесячные выплаты на каждого ребенка, как многодетная семья, а также субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Общий объем мер социальной поддержки, оказанных ей в 2018 году, составил 27 тыс. 637 рублей.

По словам представителя горадминистрации, Татьяна Хижняк получит дополнительную выплату из резервного фонда главы Таганрога на основании предоставленных документов. Сумма матпомощи составит от 10 до 15 тыс. рублей.

Кроме того, Татьяну Хижняк пригласили на прием в администрацию, где ее проконсультируют по выплатам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и помогут написать заявление на улучшение жилищных условий.

Также двум сыновьям женщины требуется лечение. Мэр города Андрей Лисицкий заявил, что дети будут госпитализированы. Их состояние не тяжелое, но необходимо, чтобы они были под наблюдением врачей, передает ТАСС.