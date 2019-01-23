В Сочи водитель сбил подростка и скрылся

Краснодарский край

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В Сочи разыскивают водителя, который вечером 22 января сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся

Авария произошла в 18:30 на улице Калараш, 93 в Лазаревском районе курорта. По предварительным данным, водитель при движении задним ходом наехал на подростка, который шел через дорогу по переходу. После ДТП водитель скрылся и не сообщил о случившемся в полицию.

Подростка доставили в больницу с ушибом мягких тканей средней трети левого бедра. Ему назначили амбулаторное лечение, сообщает отдел по пропаганде БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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