В Сочи водитель сбил подростка и скрылся

В Сочи разыскивают водителя, который вечером 22 января сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся

Авария произошла в 18:30 на улице Калараш, 93 в Лазаревском районе курорта. По предварительным данным, водитель при движении задним ходом наехал на подростка, который шел через дорогу по переходу. После ДТП водитель скрылся и не сообщил о случившемся в полицию.

Подростка доставили в больницу с ушибом мягких тканей средней трети левого бедра. Ему назначили амбулаторное лечение, сообщает отдел по пропаганде БДД ОГИБДД УВД Сочи.