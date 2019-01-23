«ЕвроХим» и Карачаево-Черкесия будут сотрудничать для поставки удобрений в республику

Партнерский Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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Власти Карачаево-Черкесии вместе с компаниями «ЕвроХим» и «Югагрохим» заключили соглашение о сотрудничестве, которое поможет обеспечить сельхозпроизводителей республики удобрениями

Ранее состоялась официальная встреча министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Анзора Боташева, генерального директора ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» Максима Серегина и главы ООО «Югагрохим» Юнуса Абазалиева. В мероприятии также принял участие гендиректор сельхозфирмы «Хаммер» Дагир Смакуев. Они обсудили пути повышения эффективности и рентабельности сельского хозяйства республики.

Министр заключил с главами компаний «ЕвроХим» и «Югагрохим» трехстороннее соглашение. Оно позволит власти и бизнесу взаимодействовать в области сельского хозяйства — обеспечивать фермеров минеральными удобрениями, а также оказывать агрохимические услуги, сообщили 23 января в пресс-службе компании «ЕвроХим».

«ЕвроХим» предоставляет агрохимическую продукцию и услуги. В регионах присутствия компания не только реализует удобрения, но и оказывает поддержку своим клиентам. Для того, чтобы помочь потребителю выбрать правильный продукт и сориентироваться по схемам его применения, в штате работают квалифицированные агрономы-консультанты. Они ведут индивидуальную работу с каждым клиентом.

ЕвроХим Сельское хозяйство
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