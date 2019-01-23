В Адыгее выявили подпольный цех по производству сигарет

Адыгея

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В Адыгее полицейские нашли около 10 тыс. пачек поддельных сигарет в подпольном цеху

По версии следствия, с 1 января по 11 декабря 2018 года мужчина с сообщниками организовал производство сигарет с разными названиями для их дальнейшей продажи.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли не менее 10 тыс. пачек сигарет с поддельными марками на табачную продукцию, изготовленными не производством ФГУП «Гознак». Их стоимость превышает 400 тыс. рублей.

Следователи установили личность только одного 57-летнего жителя Майкопского района. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, хранение, сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгее.

Следственный комитет Табак
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