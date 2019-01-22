Из сгоревшего барака в Сочи переселили всех жителей

В Завокзальном районе Сочи 22 января после пожара из барака отселили 24 жителя

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что из 24 жителей трое переехали в пункт временного размещения в пансионат «Нева», остальные разместились у родственников.

Представитель пресс-службы уточнил, что с частного двухэтажного дома, в котором произошло возгорание, огонь перекинулся на восьмиквартирный барак 1927 года постройки на улице Одесской.

В этом доме три квартиры муниципальные, пять находятся в частной собственности. Сейчас решается вопрос о дальнейшей эксплуатации барака. Для этого проведут соответствующее обследование, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что пожар потушили в 14:20. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. В тушении было задействовано семь машин и 25 человек.