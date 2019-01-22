В Сочи из-за пожара в частном доме эвакуировали 12 человек
В Завокзальном микрорайоне Сочи 22 января произошел пожар в частном доме
Загорелся частный дом на улице Одесской. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 12 человек.
Площадь пожара составила 80 кв. метров. Тушением огня занимаются 16 человек и 6 единиц спецтехники.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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В Сочи горит дом ⠀ По предварительным данным, возгорание произошло в Сочи на улице Одесская. ⠀ Площадь 80 кВ. Работают 2 звена гдзс и 3 ствола дельта. Эвакуировано 12 человек. О пострадавших не известно. Обстоятельства уточняются. ��: от очевидца. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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