В Сочи из-за пожара в частном доме эвакуировали 12 человек

В Завокзальном микрорайоне Сочи 22 января произошел пожар в частном доме

Загорелся частный дом на улице Одесской. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 12 человек.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Тушением огня занимаются 16 человек и 6 единиц спецтехники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.