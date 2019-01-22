В Дагестане арестовали бывшего начальника газовой службы, который начислял абонентам несуществующие долги

В Дагестане взяли под стражу бывшего начальника абонентского пункта Каякентского района, которого обвиняют в начислении жителям несуществующих долгов за газ

По данным прокуратуры, контролеры абонентского пункта Каякентского района службы «Восточной» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в составе организованной группы незаконно собирали деньги с населения, уменьшая в показаниях объемы потребленного газа.

Чтобы скрыть хищения, с февраля по декабрь 2018 года, контролеры необоснованно начисляли долги на счета добросовестных потребителей или на дублирующие и обезличенные лицевые счета, по которым не было плательщиков.

По делу задержали бывшего начальника абонентской службы Каякентского района и его знакомого, который собирал деньги с граждан. Кировский районный суд Махачкалы 21 января отправил их под арест.

Правоохранители устанавливают должностных лиц абонентского пункта и компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», которые причастны к хищению газа, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Дагестан.