На Дону подросток до смерти забил отчима молотком для отбивания мяса
В Семикаракорске Ростовской области 15-летнего подростка подозревают в избиении своего отчима до смерти
По данным следствия, 2 января несовершеннолетний был дома, когда между его матерью и отчимом произошел конфликт. Юноша несколько раз ударил отчима кулаком по лицу, после этого взял со стола металлический молоток для отбивания мяса и шесть раз ударил им мужчину по голове.
Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу, где он скончался 15 января.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Расследование продолжается, сообщила 22 января пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
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