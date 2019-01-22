В Ставрополе водитель без прав час уходил от полицейской погони и протаранил оградительные ежи

В Ставрополе 22 января полицейские устроили погоню за водителем, который превысил скорость

Инцидент произошел около 3:00 на углу улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ-21099, который превысил скорость, но водитель проигнорировал требования правоохранителей и, увеличив скорость, попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД стали преследовать его.

Мужчина попытался уйти от полицейских и направился в сторону границы с соседним регионом. Погоня длилась больше часа, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Из-за дорожной обстановки и других машин сотрудники ДПС не могли применить оружие, чтобы остановить нарушителя. Они связались по радиосвязи с другими полицейскими, которые могли дежурить по пути следования нарушителя. Возле поста на дороге выставили специальные заграждения. Водитель их протаранил, повредил свою машину, но проехал еще немного. Позже его задержали.