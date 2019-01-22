В Ставрополе водитель без прав час уходил от полицейской погони и протаранил оградительные ежи
В Ставрополе 22 января полицейские устроили погоню за водителем, который превысил скорость
Инцидент произошел около 3:00 на углу улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ-21099, который превысил скорость, но водитель проигнорировал требования правоохранителей и, увеличив скорость, попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД стали преследовать его.
Мужчина попытался уйти от полицейских и направился в сторону границы с соседним регионом. Погоня длилась больше часа, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Из-за дорожной обстановки и других машин сотрудники ДПС не могли применить оружие, чтобы остановить нарушителя. Они связались по радиосвязи с другими полицейскими, которые могли дежурить по пути следования нарушителя. Возле поста на дороге выставили специальные заграждения. Водитель их протаранил, повредил свою машину, но проехал еще немного. Позже его задержали.
Нарушителем оказался 25-летний житель соседнего региона. В ГИБДД не уточнили, откуда он приехал. Ранее мужчину лишили прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Также его дважды судили за повторное вождение в состоянии опьянения.
На водителя составили несколько административных протоколов: за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, езду на красный сигнал светофора и пересечение сплошной линии разметки. От прохождения медосвидетельствования он снова отказался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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