В Сочи из-за аварии остались без воды жители трех микрорайонов

Краснодарский край

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Из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях левого берега реки Сочи 22 января временно сократили объем подачи воды абонентам

«Пониженное давление, вплоть до полного отсутствия водоснабжения, — у абонентов в микрорайонах Макаренко, Завокзальный, в поселке Соболевка», — сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

К социально значимым объектам организовали подвоз воды.

Сроки завершения аварийных работ сообщат позже.

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