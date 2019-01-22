В Сочи из-за аварии остались без воды жители трех микрорайонов

Из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях левого берега реки Сочи 22 января временно сократили объем подачи воды абонентам

«Пониженное давление, вплоть до полного отсутствия водоснабжения, — у абонентов в микрорайонах Макаренко, Завокзальный, в поселке Соболевка», — сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

К социально значимым объектам организовали подвоз воды.

Сроки завершения аварийных работ сообщат позже.