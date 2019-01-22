Жителей двух поселков под Краснодаром предупредили о возможном отключении света из-за ремонта подстанции

В поселках Краснодарском и Плодородном в ночь с 22 на 23 января возможны перебои с электричеством из-за реконструкции подстанции

Запланированы ремонтные работы на подстанции, которая снабжает электричеством эти два населенных пункта.

Свет могут отключить в поселке Краснодарском на улицах Генерала Петрова, 70 лет Победы, Лаперуза, Комарова, Варениковской, Каневской, Соколовской, Пластуновской, Россинского, Зои Космодемьянской, Танкиста Яксаргина, в поселке Плодородном — на улицах Букетной, Константиновской, Федоровской, Фермерской.

Электричество могут отключать с 23:00 22 января до 8:00 23 января.

Уточнить информацию об отключениях жители могут, позвонив на горячую линию «Кубаньэнерго»: 8-800-100-15-52, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.