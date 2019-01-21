Потерявшегося в лесу Ингушетии 17-летнего сборщика черемши нашли в соседнем селе

Сотрудники МЧС Ингушетии совместно с правоохранителями обнаружили пропавшего на сутки сборщика черемши

Как сообщали Юга.ру, собиравший черемшу юноша пропал в Сунженском районе вечером 20 января. Он пошел в лес возле села Алкун с двумя товарищами, они вернулись, а он нет. Около 9:00 21 января парень пытался дозвониться в диспетчерскую службу 112, но звонок сорвался из-за плохой связи в лесу.

В поисках принимали участие более 100 человек. Парня нашли вечером 21 января в соседнем населенном пункте.

«17-летнего жителя сельского поселения Нестеровское Имрана Барахоева спасатели и полицейские обнаружили в 19 часов в селе Мужичи», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы МВД по Ингушетии.

В региональном МЧС уточнили, что у юноши есть незначительные признаки обморожения, но его здоровью ничего не угрожает.