Суд отправил в колонию строгого режима краснодарца, который украл шесть поломанных машин и сдал их на металлолом

В Краснодаре суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, которого обвиняли в похищении и порче чужого имущества

По версии следствия, молодой человек с декабря 2017 года по июль 2018-го похищал с улиц Краснодара припаркованные автомобили, которые были в неисправном состоянии. Он транспортировал их на эвакуаторе в пункт приема металлолома. Общая сумма ущерба, причиненного шести владельцам автомобилей, составила 960 тыс. рублей.

В отношении парня возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Хищение с причинением крупного ущерба гражданину на сумму свыше 250 тыс. рублей), ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на хищение с причинением крупного ущерба гражданину).