Водитель легковушки погиб в ДТП с бетононасосом под Новороссийском

Краснодарский край

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Возле станицы Раевской 20 января произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и грузовика

ДТП случилось в 16:20 на 40-м км трассы Юровка — Раевская — Новороссийск.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» выехал на встречку и столкнулся с бетононасосом Hyundai.

В результате водитель легковушки скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

ДТП Новороссийск смерть
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