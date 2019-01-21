Водитель легковушки погиб в ДТП с бетононасосом под Новороссийском
Краснодарский край Ксения Мареич
Возле станицы Раевской 20 января произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и грузовика
ДТП случилось в 16:20 на 40-м км трассы Юровка — Раевская — Новороссийск.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» выехал на встречку и столкнулся с бетононасосом Hyundai.
В результате водитель легковушки скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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