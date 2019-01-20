В Махачкале погибла в пожаре 14-летняя девочка, пострадали ее брат и дедушка

В Махачкале сотрудники МЧС Дагестана 19 января потушили крупный пожар в жилом доме, есть жертвы

В 16:07 пожарные получили сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Мамедбекова № 114, где жили шесть человек, в том числе два ребенка.

На место направили 28 пожарных и 8 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

К 18:30 спасатели потушили огонь, который распространился на площади 120 кв. метров. Отмечается, что пожару предшествовал хлопок бытового газа.

В результате погибла 14-летняя девочка. Ее 14-летнего брата и 72-летнего дедушку с ожогами доставили в Республиканскую клиническую больницу. Также ожоги получил отец детей, он отказался от госпитализации.

Представитель Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева сообщила агентству «Интерфакс-Юг», что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

«Наиболее сильные повреждения получил школьник, у него диагностировано более 70% ожогов тела, из них 50% — глубокие. На данный момент мальчик не транспортабелен. У мужчины более 30% ожогов тела», — рассказала Муртазалиева.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщила пресс-служба СК РФ по Республике Дагестан.

Следователи рассматривают разные версии причин возгорания. Расследование продолжается.