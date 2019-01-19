Во время пожара в Хадыженске погибла пожилая женщина

СК сообщил о гибели женщины во время пожара в Хадыженске

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю «Кубань 24» сообщили, что при пожаре на улице Зои Космодемьянской погибла 78-летняя женщина. Ее дочь госпитализировали. Следственный комитет начал проверку. Как сообщали Юга.ру, пожар произошел утром 19 января. Площадь возгорания достигла 56 кв. метров.