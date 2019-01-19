В Хадыженске сгорел частный дом

В Хадыженске 19 января потушили пожар в частном доме

Сообщение о возгорании на улице Зои Космодемьянской поступило пожарным в 6:53. Огонь локализовали в 6:46, потушили — в 6:52.

Площадь пожара достигла 56 кв. метров. Есть пострадавшие, информация уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.