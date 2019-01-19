В Хадыженске сгорел частный дом
Краснодарский край Маша Волобуева
В Хадыженске 19 января потушили пожар в частном доме
Сообщение о возгорании на улице Зои Космодемьянской поступило пожарным в 6:53. Огонь локализовали в 6:46, потушили — в 6:52.
Площадь пожара достигла 56 кв. метров. Есть пострадавшие, информация уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Продолжение темы: Во время пожара погибла 78-летняя женщина, ее дочь госпитализировали.
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