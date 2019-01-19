На Ставрополье мужчина получил 19 лет колонии за убийство полицейского

Ставропольский край

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Суд присяжных признал жителя Ставропольского края виновным в убийстве полицейского

Мужчине назначили 19 лет колонии строгого режима. В суде установили, что 1 апреля 2018 года в селе Грачевка Надир Гизатуллин попросил водителя Ford подвезти его. Гизатуллин был пьян. Он попросил водителя подъехать к дому, где якобы жила его мать, потом нанес ему не менее десяти ударов ножом.

Гизатуллин спрятал тело погибшего в багажник и уехал на похищенном автомобиле. Позже он попал в ДТП, бросил машину и скрылся. Водителем оказался сотрудник ГУМВД по Ставропольскому краю, который на момент нападения был не при исполнении.

Присяжные признали Гизатуллина виновным в убийстве и разбое, сообщает РИА «Новости».

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