Адыгея планирует стать центром тяжелой атлетики на юге страны

Президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов поддержал идею строительства в Адыгее федерального центра тяжелой атлетики и проведения чемпионата России в республике

Перспективы развития тяжелой атлетики обсудили 17 января в Доме правительства РА на встрече с руководством республики и первым олимпийским чемпионом из Адыгеи, советским тяжелоатлетом Мухарбием Киржиновым.

«Мы планируем строительство пяти тяжелоатлетических центров по всей стране. Действительно, на юге России Адыгея является удобным регионом с хорошей инфраструктурой и спортивными традициями. Мы готовы оказать всяческую поддержку данной инициативе республики», — отметил Агапитов.

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, для развития тяжелой атлетики в республике формируется дорожная карта. В поселке Энем Тахтамукайского района уже завершилось строительство спортзала для проведения тренировок и спортивных состязаний по тяжелой атлетике. Для реконструкции действующих тяжелоатлетических залов Адыгея намерена войти в соответствующие федеральные программы.

По мнению главы республики, дополнительный импульс развитию тяжелой атлетики дадут турниры на призы олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и заслуженного мастера спорта СССР Мухарбия Киржинова. Кроме того, достигнута договоренность о проведении в Адыгее в 2022 году чемпионата России по тяжелой атлетике.

Сейчас в республике действует пять филиалов спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, где работает 15 тренеров. Секции тяжелой атлетики посещают более 400 воспитанников. От Адыгеи в сборную команду России входит мастер спорта международного класса Родион Бочков.