«Билайн» предложил абонентам получить кэшбэк без первой покупки

Компания «Билайн» предложила абонентам получить кэшбэк без первой покупки

Новым участникам программы кэшбэк теперь начисляют автоматически после регистрации.

Клиенты могут потратить его на следующий день на покупку смартфонов, планшетов и аксессуаров. Использовать его можно в 3 тыс. магазинов, а также в интернет-магазине «Билайн».

По данным внутренней аналитики «Билайн», в декабре прошлого года россияне в качестве подарков чаще всего выбирали смартфоны. Самыми покупаемыми из них в магазинах «Билайн» были марки Samsung, Huawei, Apple и Nokia.

«Смартфоны удерживают верхние строчки в списке ожидаемых подарков. В феврале и марте мы расширяем возможности бонусной программы "Безумные дни", меняя привычные правила кэшбека. Мы начисляем кэшбэк до покупки, чтобы покупать подарки друзьям и родным было выгоднее», — сказал директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Антон Нечаев.