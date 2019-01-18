В выходные на Кубани прогнозируют потепление

В Краснодарском крае с 18 по 20 января синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололед

По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 18 января осадков в крае не ожидается. Дневная температура 1-6 °С, в южной части региона — до 10 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье в пятницу также без осадков. Температура воздуха — 5-10 °С. Ветер 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с.

В Краснодаре 18 января будет солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до 5-7 °С. Ветер 5-10 м/с.