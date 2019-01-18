В выходные на Кубани прогнозируют потепление
В Краснодарском крае с 18 по 20 января синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололед
По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 18 января осадков в крае не ожидается. Дневная температура 1-6 °С, в южной части региона — до 10 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
На Черноморском побережье в пятницу также без осадков. Температура воздуха — 5-10 °С. Ветер 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с.
В Краснодаре 18 января будет солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до 5-7 °С. Ветер 5-10 м/с.
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По данным синоптиков, 19 января в крае будет без осадков, а 20 января местами ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных пунктах туман и гололед. Ветер 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с.
Ночью похолодает до -3 °С, при прояснении в юго-восточных предгорьях возможно понижение до -10 °С. Днем термометры покажут 3-8 °С, на юге потеплеет до 10 °С.
На Черноморском побережье 19 января сохранится сухая погода, 20 января возможны осадки. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем — 6-11 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 12-14 м/с.
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В Краснодаре в субботу будет облачно, в воскресенье возможен небольшой дождь. Ночные температуры 0-2 °С. Днем 19 января воздух прогреется до 9 °С, ветер 5 м/с. На следующий день ожидается небольшое похолодание — до 5 °С. Ветер стихнет до 2 м/с.
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