Пьяный водитель в Новороссийске сбил на «зебре» двух десятилетних девочек
В Новороссийске 17 января произошла автомобильная авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних
Инцидент произошел в 12:30. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил двух девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате школьницы получили травмы, им прописали амбулаторное лечение.
Установлено, что водитель в момент аварии был пьян, его стаж вождения — несколько дней, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Как писали Юга.ру, 17 января под Армавиром легковушка врезалась в КамАЗ, есть жертвы, в том числе двое детей.
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