Пьяный водитель в Новороссийске сбил на «зебре» двух десятилетних девочек

В Новороссийске 17 января произошла автомобильная авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних

Инцидент произошел в 12:30. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил двух девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате школьницы получили травмы, им прописали амбулаторное лечение. Установлено, что водитель в момент аварии был пьян, его стаж вождения — несколько дней, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.