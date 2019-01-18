«Агроком» Ивана Саввиди не смог отсудить у партнера колесо обозрения в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области отказал компании «Агроком Холдинг» в иске к пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину, который является совладельцем ООО «Ростовское колесо обозрения»

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года «Агроком Холдинг», входящий в ГК «Агроком» Ивана Саввиди, подал в суд иск с требованием признать заключенным договор купли-продажи 30% акций «Ростовского колеса обозрения», которые принадлежали Габдуллину.

В «Агроком холдинг» заявили, что Габдуллин обязался продать им свои акции по номинальной стоимости — около 600 тыс. рублей, но условия этого опциона так и не выполнил.