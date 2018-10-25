«Агроком» Ивана Саввиди хочет отсудить у партнера колесо обозрения за 100 млн рублей в Ростове

Компания «Агроком Холдинг» (входит в ГК «Агроком» Ивана Саввиди) подала в суд иск к пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину, который является совладельцем ООО «Ростовское колесо обозрения»

Аттракцион «Одно небо» открыли в 2016 году. Он находится в парке Революции. Высота колеса обозрения составляет 65 метров. Одновременно на нем могут прокатиться 180 человек. По данным пресс-службы администрации Ростова, общий объем инвестиций в проект составил 100 млн рублей.

Оператор аттракциона — ООО «Ростовское колесо обозрения», учредитель компании — ООО «Праймери Дон» (дочернее предприятие «Агрокома»). В 2015 году владельцем 30% «Ростовского колеса обозрения» стал Рашид Габдуллин, 70% акций отошли Сергею Юрчаку — бывшему помощнику Ивана Саввиди.

В «Агроком холдинг» заявили, в 2016 году Габдуллин обязался продать им свои акции по номинальной стоимости (около 600 тыс. рублей), но условия этого опциона так и не выполнил.

«Изначально этот проект планировался на партнерских началах совместно с Рашидом Габдуллиным, для этого и было создано новое юрлицо. Однако в процессе строительства колеса обозрения действия партнера привели к техническим проблемам, требовавшим дополнительных трат. "Агроком" сначала потребовал от партнера устранить эти проблемы за свой счет, однако у него на это не оказалось средств. Тогда мы договорились, что холдинг сделает это сам в обмен на право выкупить по номиналу 30% доли в проекте. Был заключен договор опциона. Сейчас Габдуллин отказывается выполнять свою часть сделки», — рассказал гендиректор ГК «Агроком» Сергей Сапотницкий.

Сейчас структура «Агрокома» требует признать заключенным договор купли-продажи 30% «Ростовского колеса обозрения», которые принадлежат Габдуллину, пишет «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Ростовской области.

Габдуллин, в свою очередь, по-другому описывает ситуацию. По его словам, во время строительства один из субподрядчиков неправильно смонтировал элементы объекта. В связи с этим на устранение проблем были необходимы дополнительные деньги.

«Я согласился сделать это за свой счет, но мне не хватало 10 млн рублей. Тогда я взял эти деньги у "Агрокома" в кредит под залог 30% доли в "Ростовском колесе обозрения" через опцион. Кредит я погасил досрочно и с процентами. Сейчас "Агроком" почему-то вспомнил об этом залоге», — сказал он.

Он добавил, что «Ростовское колесо обозрения» оказалось экономически выгодным предприятием. Габдуллин ждет от компании выплаты дивидендов по итогам этого года. В прошлом году выручка компании превысила 109,2 млн рублей, чистая прибыль составила 44,2 млн рублей.