В Краснодаре контролеры будут проверять газовые счетчики в будни и выходные дни

Контролеры компании «Газпром межрегионгаз Краснодар», которые проверяют счетчики абонентов, начнут работать не только в будние, но и в выходные дни

В пресс-службе компании 18 января рассказали, что контролеры проводят инвентаризацию газового оборудования абонента, проверяют отапливаемые площади, уточняют показания счетчиков, смотрят на их целостность, сроки эксплуатации, опломбировку, а также фотографируют состояния прибора учета. Проверка проводится бесплатно.

Каждый контролер должен предъявить абоненту удостоверение сотрудника «Газпром межрегионгаз Краснодара» или АО «Газпром газораспределение Краснодар». Уточняется, что сверка контрольных показателей предусмотрена действующим законодательством РФ.

Ожидается, что проверка счетчиков поможет избежать некорректных начислений и переплат за потребленный газ, а также сделает потребление газа более безопасным.