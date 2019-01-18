Медведев проведет совещание в Краснодаре

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 18 января проведет совещание в Краснодаре

Оно состоится на площадке машиностроительного завода ООО «КЛААС». На совещании обсудят развитие отечественного производства сельскохозяйственной техники и ее приоритетном использовании.

Вместе с Медведевым в совещании примут участие зампред правительства Дмитрий Козак, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда Максим Топилин.

В рамках рабочей поездки Медведев встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба правительства.