Медведев проведет совещание в Краснодаре
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 18 января проведет совещание в Краснодаре
Оно состоится на площадке машиностроительного завода ООО «КЛААС». На совещании обсудят развитие отечественного производства сельскохозяйственной техники и ее приоритетном использовании.
Вместе с Медведевым в совещании примут участие зампред правительства Дмитрий Козак, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда Максим Топилин.
В рамках рабочей поездки Медведев встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба правительства.
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